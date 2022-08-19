بريد الوطن.. هيئة التأمين الصحي ترد على «زراعة كبد لمازن»

اطلعت على ما نشر بجريدتكم بتاريخ 23 يوليو الماضى، تحت عنوان «الأم تبرعت بالفص والأب دبر الجزء الأكبر من تكاليف الجراحة.. زراعة كبد لمازن متوقفة على 115 ألف جنيه عشان يعيش».. والمتضمن طلب علاج الطفل مازن أحمد، وفى هذا الشأن نفيدكم بأنه تم عرض الطفل مازن على استشارى الكبد، وتبين أنه يعانى من حالة نادرة عبارة عن تليف كيسى يؤثر على الرئة، ويحتاج إلى زراعة كبد، وقد تم تحويل الطفل مازن إلى مستشفى السعودى الألمانى لإجراء زراعة الكبد على نفقة التأمين الصحى.

محمد السيد ضاحى

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى

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