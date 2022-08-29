تعرف على خطوات طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

يبحث قطاع عريض من المواطنين، عن كيفية طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي، الذي سيطر على محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ إن الكثيرين لا يعرفون الطريقة الصحيحة للاستعلام من خلال شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد للاستعلام عن الطلب.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لالقارئ على مدار الساعة، نوضح طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي، على هذا النحو:

طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

ويمكن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، واختيار أيقونة استعلام عن حالة الطلب، التي تمكن المستخدم من الاطلاع على حالة الطلب الخاصة باستلام وحدة سكنية في أحد مشاريع وزارة الاسكان.

يجب على المستخدم إدخال البيانات المطلوبة لاتمام العملية، كالرقم القومي لمقدم الطلب لكل وحدة سكنية، وعلى الفور ستظهر نتيجة الاستعلام عن حالة الطلب على الشاشة من خلال صفحة البيانات، وذلك بعد إدخال كلمة السر الخاصة بحساب مقدم الطلب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي أنشأه عند التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان .

وفي الخطوة النهائية، ستظهر حالة الطلب الخاصة بالمواطن، التي تفيد بأن الوحدات السكنية تحت الإنشاء أم أنها قيد التسليم، ليستطيع المواطن معرفة سبب تأخير استلام الشقة الخاصة به.

يذكر أن الإسكان وضعت عدة شروط للحصول على وحداتها، من بينها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا، أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل ولا يزيد دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة و54 ألفًا للأعزب.

وأوضحت «الإسكان»، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية من الدولة ضمن مشروعاتها، ألا يكون المتقدم استفاد بقرض تعاوني أو دعم المشروع القومي للإسكان للحصول على وحدات سكنية أخرى.