تفاصيل التمويل العقاري بـ«الأهلي المصري».. يصل لـ80% من قيمة الوحدة السكنية

يبحث كثيرون عن دعم وتمويل قروض التمويل العقاري عبر البنوك المحلية بعد مبادرات البنك المركزي المصري لتسهيل الدعم الائتماني في التمويل العقاري بأكثر من مبادرة، بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية

ومن بين البنوك الوطنية التي تقدم دعما في إطار مبادرات البنك المركزي المصري، يأتي البنك الأهلي المصري الذي يقدم تمويلا يصل إلى نحو 80% من قيمة الوحدة السكنية المراد شرائها في إطار المبادرة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي، يتيح البنك فرصة أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة للمواطنين، في إطار البرامج الذي ينظمها صندوق التمويل العقاري.

وحدد البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي، الشروط والمواصفات والضوابط اللازمة للحصول على قرض التمويل العقاري، كي يتسنى للمواطنين الحصول على وحدات سكنية التي يمولها صندوق التمويل العقاري المصري.

واشترط البنك ضرورة أن يكون الدخل الشهري للمتقدم للحصول على التمويل وفقا للشروط المعلنة من قبل صندوق التمويل العقاري، مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة، وألا يقل عمر المتقدم للقرض عن 21 عاما ولا يتخطى الـ60 عاما في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب.

وأكد البنك الأهلي، أن القرض الممنوح للمصريين فقط المقيمين داخل البلاد ولا تزيد مدة القرض عن 20 عام على أن يحدد صندوق التمويل العقاري قيمة الوحدة وتصل قيمة الدفعة المقدمة نحو 20% من سعر الوحدة بحد اقصي 40%.

ولفت البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي، أنّ قيمة التمويل تصل حتى 80% من قيمة الوحدة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري

وأشار البنك إلى أنّ أبرز المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري، هي صورة بطاقة رقم قومي وشهادة قيد للذكور والإناث وإيصال مرافق حديث ومستندات إثبات دخل.