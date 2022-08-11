قروض التمويل العقاري تتجاوز 5 مليارات جنيه في 5 أشهر

أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيمة التمويل العقاري غير المصرفية الممنوح من الشركات تجاوز 5 مليارات جنيه في أول 5 أشهر من العام الحالي 2022، وتحديدًا الفترة من يناير وحتى مايو 2022.

نمو إجمالي قيمة التمويل العقاري بلغ 125.6%

وسجل إجمالي قروض التمويل العقاري غير المصرفية 5.268 مليار جنيه في أول خمسة أشهر من العام الجاري محققًا نموًا نسبته 125.6% مقارنة مع إجمالي التمويل العقاري في نفس الفترة من العام الماضي البالغ 2.335 مليار جنيه.

وفيما يخص شهر مايو 2022 فقط، فقد سجل إجمالي التمويل العقاري ما قيمته 1.393 مليار جنيه مرتفعًا بنسبة 228.5% عن نفس شهر مايو 2021 والذي سجل حينها 424 مليار جنيه.

إجمالي عدد عقود التمويل العقاري

كشف تقرير الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل والإدارة المركزية للبحوث، بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري سجل 4.163 مليون عقد في الفترة من يناير وحتى مايو 2022 بنمو 102.3% مقارنة مع 2.058 مليون عقد في نفس الفترة من العام الماضي.

وعن شهر مايو2022 فقط، فقد سجل إجمالي العقود 1.186 مليون عقد بارتفاع نسبته 195% مقارنة مع 402 مليون عقد إجمالي العقود في مايو 2021.

تطور التمويل العقاري وفقًا لشرائح الدخل الشهري

ووفقًا للتقرير، فقد شهد التمويل العقاري نشاطًا بحسب شرائح الدخل الشهري في الفترة من يناير وحتي مايو 2022، وجاء التطور في إجمالي قيمة التمويل وعدد العقود وفقًا للدخل الشهري كالتالي:

- تطور التمويل العقاري وفقًا لشرائح الدخل الشهري عن الفترة من يناير وحتى مايو 2022:

- تطور التمويل العقاري وفقًا لشرائح الدخل الشهري عن شهر مايو 2022: