«الإحصاء» يعلن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية غدًا

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدًا الثلاثاء، بمقر الجهاز الساعة العاشرة، مؤتمرًا؛ لإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من السادة الوزراء، وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات ولفيف من الخبراء والباحثين.

وجرى تنفيذ سبع دورات لهذا المسح منذ عام 1988، وكان آخر مسح عام 2014، ولأول مرة يتم تنفيذه بالجهاز عام 2021، الذي تم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

إجراء المسح على 35 ألف أسرة

وتأتي أهمية هذا المسح في توفير قاعدة بيانات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة في هذه البيانات الهامة، كما أنها تساعد في التخطيط لهذه البرامج ومن أهمها «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» وبيانات عن الإنجاب، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وكذلك صحة الطفل، الحالة التغذوية، والتطعيمات، وفيات الأطفال وتمكين المرأة والختان واتجاهات الشباب والشابات نحو تنظيم الأسرة.

وشمل المسح كافة محافظات الجمهورية، من خلال عينة نحو 35 ألف أسرة، وقـد تم تصميم المسح لتوفير المؤشرات التي تسمح بتحديد التداخلات المستقبلية المطلوبة للبرامـج السكانية والصحية التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وبرامج حياة كريمة .