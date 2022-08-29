خطط دعم المواطن في التعليم.. إعفاء ملايين الطلاب من المصروفات ورفع كفاءة آلاف المدارس

تعمل الدولة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، على الوفاء بحقوق الأطفال وكذلك الشباب في سن التعليم، إذ وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تقديم كل سبل الدعم للطلاب الدارسين في المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة، وحتى التخرج في الجامعة، حيث وجه بتخصيص 500 مليون جنيه مصري لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوي الإعاقة، إضافة إلى طلاب التدريب الفني والمهني.

إعفاء 4.5 مليون طالب من دفع المصروفات الدراسية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، أنه تم إعفاء 4.5 مليون طالب من دفع المصروفات الدراسية في مراحل التعليمية المختلفة «ابتدائي، إعدادي، ثانوي»، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 ملايين طالب.

وأوضحت الوزارة، أنه تم دعم كفاءة 1000 مدرسة لاستيعاب 34 ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر، كما يتم العمل على توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال، لتشجيعهم على إلحاق أطفالهم بالتعليم ولسد احتياجاتهم الغذائية حفاظًا على صحة الأطفال ونمائهم.

إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة

كما جرى إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.

وساهمت وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية في دفع المصروفات لأكثر من 54 ألف من الطلاب غير القادرين وتوفير الاجهزة التعويضية بالمجان لإجمالي 3420 من الطلاب ذوي الإعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالي 710 طلاب وطالبات من خلال حاضنات للفائقين ودعمهم بحافز مادي شهري قدره 1000 جنيه، هذا بالإضافة إلى تعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، كما قامت وحدات التضامن بدعم مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي من خلال إتاحة إقراض متناهي الصغر من بنك ناصر الاجتماعي، وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعي وخارجه.

توزيع أغذية مدرسية على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2023

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من إتاحة التغذية المدرسية تضم مكونات تتوفر بها العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءا من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً إلى المرحلة الثانوية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إرسال ضوابط لجميع مديريات التعليم لحوكمة منظومة التغذية المدرسية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وتأكيد نشر الوعي الصحي بين الطلاب، موضحة أن الوزارة ستعمل على تقديم تعليم متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.