وزير الإسكان: السيسي يضع مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا على رأس اهتماماتنا

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة إلى جمهورية تنزانيا، لمتابعة مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، يرافقه السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس شركة السويدي إليكتريك، والمهندس حسام الدين الريفي، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

الانتهاء من العمل في المشروع قريبا

في بداية الزيارة للعاصمة التنزانية دار السلام، التقى وزير الإسكان بوزير الطاقة التنزاني جانيوري ماكامبا، حيث تم بحث الموقف التنفيذي وسيرالعمل بالمشروع، وخلال اللقاء، وجه الوزير التنزاني الشكر للاهتمام الكبير الذي تبديه مصر لهذا المشروع، والاهتمام الخاص من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللحكومة المصرية وللتحالف المصري المنفذ للمشروع، كما طالب بمواصلة العمل حتى الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأعلن وزير الإسكان خلال زيارة المشروع، عن نجاح التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك في الانتهاء من صب الخرسانة المدموكة الخاصة بالسد الرئيسي بإجمالي 1.5 مليون متر مكعب، ويجري حاليا الأعمال الإنشائية للبوابات.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم كذلك الانتهاء من أعمال الكوبري الدائم، والذي تم إنشاؤه بمواصفات خاصة، ليتم نقل أجزاء التوربينات أعلاه، كما يتم استخدامه بعد تشغيل المشروع في حركة السيارات.

تأكيد دور مصر في التعاون مع دول أفريقيا

وأشار وزير الاسكان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع هذا المشروع على قدر كبير من الأهمية، نظرا للدور التنموي الكبير الذي يمثله للأشقاء في جمهورية تنزانيا، وتأكيدا لدور مصر في التعاون مع أبناء القارة الأفريقية، موضحا أن التحالف المصري انتهى من أعمال التركيبات بساحة الربط مع الشبكة الوطنية التنزانية، وجار أعمال اختبار الأنظمة.

وأوضح «الجزار» أنه بالنسبة لمحطة التوليد الكهرومائية، فقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية والتشطيبات، وتركيب الأوناش العلوية لمبنى تركيب التوربينات الرئيسية، كما تم الانتهاء من تركيب بوابتي نفق تحويل مسار النهر، استعدادا لبدء ملء الخزان وإغلاق النفق.

12 ألف عامل و1700 معدة في المشروع

فيما أعلن المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتابع كافة تفاصيل المشروع بشكل دائم للاطمئنان على ضمان سير العمل، موضحا أن عدد العاملين بالمشروع وصل إلى 12 ألف عامل، ويعمل بالمشروع حوالي 1700 معدة، ووصلت ساعات العمل إلى 72 مليون ساعة حتى الآن.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب، أنه تم الانتهاء من أعمال المأخذ وأنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات، حيث يتم تجهيز تركيب البوابات، كما تم الانتهاء من تركيب مواسير الأنفاق.

وأوضح «فاروق» أن التحالف انتهى من المعسكر الدائم للعمل، الذي يمثل مباني الإدارة والمباني السكنية للعاملين القائمين على تشغيل المشروع.

السيطرة على فيضان نهر روفيجي

جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي وتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً بسعة تخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام «العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا»، وستكون المحطة هي الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات / ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية.

4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي

ويشمل المشروع على إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي ومفيض طوارئ، ونفق بطول 660 متراً لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبري خرساني دائم، و2 كوبري مؤقت على نهر روفيجي، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.