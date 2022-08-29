سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022.. تغييرات طفيفة

اختتمت سوق العملات في البنوك المصرية، تعاملاتها اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، مع تغيرات طفيفة في أسعار بعض العملات، من بينها الجنيه الإسترليني.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر الجنيه الإسترليني مع ختام التعاملات في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، التي جاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 29 أغسطس 22.31 جنيه للشراء، و22.58 جنيه أيضًا للبيع.

بنك مصر

فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم، 22.319 جنيه للشراء مقابل 22.58 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية إلى 22.31 جنيه للشراء و22.60 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي «cib» مصر، 22.34 جنيه للشراء مقابل 22.60 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك المصرف المتحد 22.34 جنيه للشراء و22.60 جنيه للبيع.

- بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم، 22.47 جنيه للشراء مقابل 22.87 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

جاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول، 22.33 جنيه للشراء مقابل 22.60 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

وفيما يخص سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري اليوم، فقد سجل 22.48 جنيه للشراء مقابل 22.58 جنيه للبيع.