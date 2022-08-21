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مصر تعزي العراق في ضحايا حادث الانهيار الترابي بمحافظة كربلاء

كتب:

شريف سليمان
06:24 م | الأحد 21 أغسطس 2022
الخارجية المصرية

الخارجية المصرية

أعربت وزارة الخارجية عن عميق التعازي وبالغ المواساة لجمهورية العراق الشقيق، ولذوي الضحايا، نتيجة سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والمصابين إثر حادث الانهيار الترابي في محافظة كربلاء. 

وأصدرت «الخارجية» بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت فيه أن مصر، حكومة وشعباً، متضامنة بشكل كامل مع العراق الشقيق في هذا الحادث المُفجِع، متطلعةً إلى نجاح الجهود المضنية الجارية لإنقاذ العالقين وإسعافهم؛ هذا، وتعرب عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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بقلم شريف سليمان