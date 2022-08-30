طلاب الثانوية العامة يختتمون امتحانات الدور الثاني 2022 بثلاث مواد

يختتم طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 اليوم الثلاثاء، إذ يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الأحياء، ويؤدي طلاب علمي رياضة مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

ويبدأ امتحانا الأحياء والتاريخ في التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ثلاث ساعات، وامتحان الاستاتيكا في التاسعة ويستمر لمدة ساعتين.

طلاب مدارس المتفوقين يؤدون امتحاني الكيمياء والفيزياء

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتي العلوم والرياضيات مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، ويؤدي طلاب المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون امتحان الأحياء 9 آلاف و611 طالبا وطالبة، ومادة الرياضيات التطبيقية (الأستاتيكا) ألفان و823 طالبا وطالبة، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 4 آلاف و745 طالبا وطالبة.

امتحانات الدور الثاني بنظام البابل شيت

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، تعقد ورقيًا في نظام البابل شيت في لجان امتحانية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشدة لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا.