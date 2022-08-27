التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالكنترولات

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بالكنترولات، وليس مركزيا بالمركز القومي للامتحانات، مشيرا إلا أن التصحيح الإلكترونى يسير بشكل جيد جدا، وسيوفر للوزارة موارد كبيرة.

وأضاف وزير التعليم، في اجتماعه مع محرري التعليم، أنه جرى تشكيل لجنة لمراجعة كراسات الإجابة لامتحانات الثانوية العامة دور ثان، كما أن الوزارة ستعمل على إتاحة نماذج الإجابات والأسئلة للطلاب المتظلمين.

وأوضح «حجازي»، أنه جرى اكتشاف ملاحظات في أسئلة امتحان الدور الثاني قبل تصحيح الامتحانات، وسيتم أخذها في الاعتبار أثناء التصحيح الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه سيجرى تدريب المعلمين على تصميم فنيات وضع الامتحانات.