«الحياة» تنفرد بإذاعة حفل بلاك تيما وتانيا صالح بمهرجان القلعة الليلة

تنفرد شبكة تليفزيون «الحياة» بالعرض الحصري لحفل فريق بلاك تيما واللبنانية تانيا صالح، مساء اليوم الإثنين، من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء.

تفاصيل أغاني تانيا صالح في مهرجان القلعة

يبدأ حفل تانيا صالح في الثامنة مساء، إذ تقدم مجموعة من المواويل والأغاني التراثية إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة التي تمزج أنماطًا موسيقية مختلفة؛ منها: «ما لنا شيء، الشرق، رضا، هي لا تحبك، عجبي، فرحان، راح الحب، موشح لو كان قلبي معي، عمر وعلي، سلوى، ها العيون، طلع من حياتي، يا عزيز عيني، امشي على رمشي وعلى الضيعة»، وغيرها.

انطلاق فقرة بلاك تيما في العاشرة مساء

وفي تمام الساعة العاشرة مساء، يكون جمهور شبكة تليفزيون «الحياة» ومحكى القلعة على موعد مع فريق «بلاك تيما» الذي من المقرر أن يغني عددًا كبيرًا من أشهر أغانيهم، ومنها: «أخبار أهرام جمهورية، أنت فاكرني هندي، بحار، زحمة، قول اه، كل مرة»، وغيرها.

جدير بالذكر أنه انطلقت الأربعاء قبل الماضي فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، الذي تنظمه دار الأوبرا، وتضم الفعاليات 42 حفلًا متنوعًا حتى 31 أغسطس الجاري، وتشمل الفعاليات عروضًا لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة تصدرت التريند خلال الفترة الماضية بسبب العرض الحصري لتلك الحفلات وبثها المباشر لكبار النجوم والنجمات من مصر والوطن العربي من بينهم هاني شاكر، علي الحجار، مدحت صالح، نوال الزغبي، نادية مصطفى، حنان ماضي، نسمة محجوب وغيرهم.