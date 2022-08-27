تانيا صالح وفرقة بلاك تيما في محكى القلعة الاثنين

ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، يقام مساء الاثنين 29 أغسطس حفلان متتاليان على مسرح المحكى.

في الثامنة مساءً تتغنى اللبنانية تانيا صالح بمجموعة من المواويل والأغاني التراثية إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة التي تمزج أنماطاً موسيقية مختلفة، منها «ما لنا شيء»، و«الشرق»، و«رضا»، و«هى لا تحبك»، و«عجبي»، و«فرحان»، و«راح الحب»، وموشح «لو كان قلبي معي»، و«عمر وعلي»، و«سلوى«، و«ها العيون»، و«طلع من حياتي»، «يا عزيز عيني»، و«امشى على رمشي» و«ع الضيعة»، وغيرها.

فرقة بلاك تيما فى مهرجان القلعة

وفي العاشرة مساءً يقدم فريق بلاك تيما باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تعبر عن آمال وأحلام الشباب، منها «أخبار أهرام جمهورية»، و«انت فاكرني هندي»، و«بحار»، و«زحمة»، و«قول آه»، و«كل مرة»، وغيرها .

يذكر أن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغناء انطلقت يوم 17 أغسطس الجاري بحفل غنائي كبير للفنان هشام عباس، وبحضور كامل العدد، وقدم عددا مميزا من أغانيه.

مطربو حفلات القلعة

وعلى مدار الأيام الماضية شارك عدد كبير من المطربين في إحياء عدد من الحفلات الغنائية بمهرجان القلعة، من بينهم علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر ونوال الزغبي ومصطفي حجاج وأحمد جمال ومروة ناجي وفرقة «وسط البلد» والشيح ياسين التهامي، وغيرهم.

ومن المقرر أن يشارك خلال الأيام القليلة المقبلة محمد محسن ولينا شماميان، وكذلك الموسيقار عمر خيرت الذي يحيي حفل الختام.