تفاوت سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، بين البنوك العاملة في مصر سواء التابعة للدولة أو البنوك من القطاع الخاص، إذ تراوح سعر شراء الدولار في البنوك المحلية بين 19.16 جنيه وحتى 19.18 جنيه بينما تراوح سعر البيع بين 19.21 وحتى 19.24 في ختام التعاملات اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس الحالي.

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية يصل إلى 19.24 جنيه

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 19.16 جنيه للشراء و19.23 للبيع.

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم بالبنك الأهلي 19.22 جنيه

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 19.16 جنيه لسعر الشراء بين بلغ سعر البيغ عند 19.22 جنيه بينما سجل سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية في بنك مصر 19.16 جنيه لسعر الشراء في حين بلغ سعر البيع 19.22 جنيه في الوقت الذي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 19.18 جنيه للشراء ووصل سعر البيع إلى 19.24 جنيه.

وسجل سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية في البنك التجاري الدولي أحد أكبر الأذرع المصرفية من القطاع الخاص نحو 19.18 حنيه لسعر الشراء في الوقت الذي بلغ سعر البيع نحو 19.24 جنيه اما مصرف أبو ظبي الوطني فسجل سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية نحو 19.21 جنيه لسعر الشراء بينما بلغ سعر البيع نحو 19.24 جنيه