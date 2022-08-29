الدولار يصل لأعلى مستوى عالمي في 20 عاما.. و«الأهلي ومصر» الأرخص سعرا

ارتفع مؤشر الدولار، ليتجاوز 109 نقطة، اليوم الإثنين، مسجلاً أعلى مستوياته في 20 عامًا، بعد أن قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التزامًا صارمًا بخفض التضخم عن طريق الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في خطاب السياسة في مؤتمر جاكسون هول أواخر الأسبوع الماضي.

إشارات محتملة لذروة التضخم

حذر باول، بشدة من تخفيف التشديد النقدي قبل الأوان، وسط البيانات التي تظهر إشارات محتملة لذروة التضخم، مشيرًا إلى أن تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي أوسع من شهر أو شهرين من البيانات، وأنه سيواصل المضي قدمًا حتى ينخفض التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2%.

آلام اقتصادية بسبب مكافحة التضخم

أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بأن مكافحة التضخم قد تسبب بعض الآلام الاقتصادية، لكنه حذر من أن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألمًا أكبر بكثير، في حين يتطلع المستثمرون إلى المزيد من الخطابات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين هذا الأسبوع.

توقعات بارتفاع طفيف

تاريخيا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في سلة العملات في فبراير من عام 1985، وسط توقعات بأن يتداول الدولار الأمريكي عند 109.98 بنهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزودي البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 113.58 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

على صعيد محلي، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، 19.22 جنيه للبيع في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك مصر إيران، البنك المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك كريدي أجريكول، بنك قطر الوطني، بنك فيصل الإسلامي وبنك الأسكندرية.

ويقل سعر بيع الدولار، نحو قرشين في بنكي الأهلي المصري ومصر، إذ يباع بـ19.20 جنيه، في حين يبلغ سعره في البنك المركزي المصري، 19.24 جنيه للبيع.