الإسكان تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات «حياة كريمة» في 5 محافظات

تستعد شركة التعمير والإسكان للمرافق، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة حياة كريمة، في 5 محافظات، وأوضحت الشركة، خلال بيان لها قبل قليل، أن المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي والمتمثلة في مشروعات مرافق وبنية تحتية وصرف صحي وصيانة العقارات في عدد من المحافظات تتخطى الـ 2.5 مليار جنيها.

«شركة التعمير» تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة حياة كريمة

وفيما يتعلق بنسب تنفيذ المشروعات في المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، أعلنت الشركة، الانتهاء بنسبة 100% من الشبكات الخاصة بعدد 4 قرى بمحافظة الغربية وهي «كفر غازي - كفر سنبو - شماره - كفر إسماعيل»، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات لقرية كفر حنون إلى 95%، وجاري تنفيذ أعمال المحطات والإنشاءات الخاصة بمحطات الصرف المياه بهذه القرى.

تم الانتهاء بنسبة 100% من الشبكات الخاصة بعدد 4 قرى بمحافظة الغربية

وأوضحت أنه بالنسبة لقرى محافظة كفر الشيخ، وعددها 7 قرى، وصلت نسبة الإنجاز إلى 90%؜ في أعمال تنفيذ الشبكات والمطابق، موضحا أن التكلفة التقديرية للأعمال تصل إلى 439 مليون جنيه.

شركة التعمير سبقت الجدول الزمني

وأضاف البيان، أن الشركة استطاعت أن تسبق الجدول الزمني المحدد، لافتة إلى الانتهاء من نحو 100% من شبكات مرافق قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وكذلك شبكات مرافق قرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز، فيما تم الانتهاء من نحو 100% من شبكات مرافق قرية كفر إسماعيل، بنفس المركز.

وأكدت الشركة الانتهاء من نحو 90% من شبكات ومرافق كفر حنون، و100% من كفر غازي، لافتة إلى أن شركة التعمير والإسكان، تعد من أوائل الشركات التي استطاعت أن تسبق الجدول الزمنى المحدد بـ15 شهرًا.

كما تتولى الشركة تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية في مبادرة حياة كريمة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية التي تستهدف تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصري، بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.