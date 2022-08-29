حصر شوارع قرى «حياة كريمة» في المنيا لتركيب وصلات مياه منزلية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية، تضم ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات، لعمل حصر شامل لكل الشوارع، لسرعة تنفيذ أعمال وصلات المياه المنزلية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة»، خاصة المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي والاتصالات.

حضر الاجتماع المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركات الغاز والاتصالات، ودار الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.

سرعة الانتهاء من توصيل الخدمات والمرافق الأساسية

وقال محافظ المنيا، إن المحافظة تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من توصيل كافة الخدمات والمرافق الأساسية من (مياه شرب وصرف صحي، وغاز واتصالات) بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، من خلال توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.

جولات تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة، في تلك القطاعات، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، ووجه بتنسيق الاعمال بين القطاعات لإنهاء كافة الخدمات.

وكلف محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة معدلات التنفيذ بتلك القرى، وإفادة المحافظة بكافة المستجدات، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات لإزالة كافة المعوقات من أجل تحقيق المستهدف، وهو حياة كريمة للمواطنين.