«حياة كريمة» تدعم التعليم في القرى الفقيرة: فصول جديدة وخطة لمواجهة التسرب

منذ انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 2019، بعثت عددًا من الرسائل للمتابعين لأطر تنفيذها، محققة الكثير من الأهداف التنموية، تنفيذًا للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما بعدما مساعيها في التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لهم وتوفير ظروف معيشية لهم تتلاءم مع تنمية الإنسان، ولم تقتصر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على البنية التحية فقط بل أولت اهتمامًا كبيرًا بملف «التعليم» ضمن تدخلاتها التنموية في كل المجالات من القضاء على مشكلة التسرب من التعليم.

تطوير التعليم حياة كريمة

وعمد المشروع القومي منذ إطلاق إشارة البدء فيه، إلى تحسين جودة خدمات التنمية البشرية كالتعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية، إذ استهدفت الدولة من خلاله إنشاء 14 ألف فصل، وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة، أي ما يعادل 1249 مبنى مدرسيًا.

وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة بوزارة التخطيط، إنَّه بالإشارة إلى قياس الأثر التنموي للمشروع القومي خلال المرحلة الأولى التي تشمل 52 مركزاً، من خلال الاعتماد على مؤشر جودة الحياة، فإن مُعدل التغطية بالخدمات التعليمية بلغت نسبة التحسن به 11 نقطة.

تطوير 5416 فصلا دراسيا

وأعلنت وزارة التخطيط، في بيان صادر عنها، تقريرًا مفصلًا يوضح الموقف التنفيذي لمؤشرات الأداء وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، في محور التعليم الجيد، إذ تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 5416 فصلا دراسيا وصيانة 95 مدرسة في 366 قرية تغطى 51 مركزًا.

2427 مشروعا في قطاع التعليم ضمن حياة كريمة

وأوضحت وزارة التخطيط في تقرير صادر عنها، أن حياة كريمة ساهمت بشكل أساسي في رفع جودة الخدمات التعليمية بقرى الريف المصري المدرجة ضمن المبادرة، إذ يحظى قطاع التعليم بأولوية كبيرة كأحد أهم التدخلات التي تجريها مبادرة القرن، من أجل تطوير الريف المصري، وذكر التقرير أنَّ المبادرة تعمل حاليا على تنفيذ 2427 مشروعاً تشمل 1130 مشروع إنشاء مباني مدرسية وعدد 1297 مشروع تطوير ورفع كفاءة لإنشاء وتطوير 1105 فصول تعليمية لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة.

2.7 مليار جنيه لتنفيذ التعليم ضمن حياة كريمة خلال عام

وأشار التقرير إلى أنَّ مشروعات حياة كريمة في مجال التعليم تخدم ما يزيد على 17 مليون مواطن، متضمنة الميزانية التي أنفقت خلال العام المالي2021- 2022 (فقط)، إذ تخطى حجم الإنفاق 2.7 مليار جنيه لتنفيذ التعليم ضمن حياة كريمة.