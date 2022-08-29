«الأرصاد»: تحسن حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل وانخفاض في الحرارة

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تحسنًا في حالة الطقس خلال الأيام الجارية، وذلك نظرًا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يأتي معه كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

أضافت «غانم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحسن الطقس يستمر على مدار الأسبوع الجاري حتى السبت المقبل، ولن نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة في تلك الفترة مثلما حدث الفترة الماضية، ولكن قد يتكرر ذلك حتى نهاية فصل الصيف.

تحسن حالة الطقس تزامنًا مع قدوم منخفض جوي

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تحسن حالة الطقس يأتي تزامنًا مع قدوم منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع وجود نشاط رياح في فترات المساء مما يقلل الإحساس بارتفاعات نسب الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 30 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 31 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 1 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.