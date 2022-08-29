حالة الطقس غدًا.. حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، قبل قليل، توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وكشفت الهيئة عن نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلا عن وجود أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ 20 % تقريبًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تعود الشبورة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، فضلا عن أجواء مشمسة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 21

نويبع 40 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 34 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 37 24

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبورماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27