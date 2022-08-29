متخصص في «شؤون التعليم»: إلغاء الصف السادس الابتدائي شائعات

قال محمود عبد الرحمن، صحفي متخصص في شؤون التعليم، إن وزير التربية والتعليم عمل خلال الأيام الماضية على إصدار عدة قرارات؛ بهدف السيطرة على المشكلات المنتشرة، أبرزها مشكلات الصف الرابع الابتدائي والمناهج المقررة عليه، لافتا إلى أن هناك بعض المعلمين كانت لديهم مشكلات مع المناهج، ولذلك قرر الوزير تخفيف المناهج بما لا يخل باستراتيجية تطوير المناهج الدراسية.

توافق بين التعليم وأولياء الأمور

وأوضح «عبدالرحمن»، خلال استضافته برنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت والمذاع على فضائية DMC، أن قرارات وزير التربية والتعليم الهدف منها إحداث حالة من التوافق مع أولياء الأمور والطلاب، لافتا إلى أن حجم المناهج كانت كبيرة دون تدريب معلمي مرحلة التعليم الأساسي بشكل مسبق، ومن هنا كانت اقتراحات من المتخصصين وأساتذة التربية لتخفيف المناهج بشكل محكوم ومنضبط.

تطوير منهج الرابع الابتدائي

وأشار إلى أن منهج الرابع الابتدائي متفتح ويدعو للفهم ومنهج الخامس الابتدائي يستكمل مرحلة الفهم التي تستهدفها خطة الوزارة، لافتا إلى أن قرارات الوزير هدفها التنفيذ على أرض الواقع «قديما كان المعلم بيمضي في كشف الحضور دون حضور الدورات التدريبية والآن تم علاج تلك المشكلة من خلال تدريب المعلمين على مناهج مسبقة قبل تدريسها بالمدارس، بالإضافة لإشراك أولياء الأمور في وضع المناهج».

وأكد الكاتب الصحفي أن مركز تطوير المناهج كان يضع مناهج دراسية خالية من المقاييس التعليمية والتربوية والآن أصبح مستشار المادة هو المسؤول عن المنهج بالتعاون مع مركز تطوير المناهج للتأكد من مواكبة المناهج التعليمية للاحتياجات التي يفرضها علينا الواقع، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء الصف السادس الابتدائي والأخبار المتداولة شائعات، وصدر قرار بفتح مقرات في المحافظات لتلقى التظلمات على نتيجة الثانوية العامة.