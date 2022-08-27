أيمن صقر: وزارة التربية والتعليم هدفها تحقيق الحضور الكامل للطلاب

قال أيمن صقر، رئيس قسم التعليم بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير الجديد الدكتور رضا حجازي، ستفعل عددا من اللجان، أبرزها الإدارة الخاصة بالمتابعة والتفتيش على المدارس، فمع بداية العام الدراسي الجديد سيكون هناك متابعة على إدارات المدارس، خاصة بما يتعلق بحضور وغياب الطلاب.

صقر: تطبيق آليات حضور الطلاب بالمدارس

وأضاف «صقر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة مهتمة خلال الفترة المقبلة بالحضور الكامل للطلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة، وهو ما أعلنه الوزير خلال لقائه مع عدد من صحفيي التعليم، كما أعلن أنه سيجري إنشاء مدونة تسمى بـ«مدونة السلوك»، وتطبيقها بآليات معينة حتى يحضر كل الطلاب ويتابعوا دروسهم من خلال المدرسة.

صقر: متابعة دورية على المدارس

واستطرد: «سيكون هناك متابعة دورية من الإدارات التعليمية بالمدارس والمعلمين وهيئات التدريس، ومع بداية العام الدراسي الجديد فستتغير مناهج رابعة وخامسة ابتدائي، وسيتم تخفيف مناهج العام الرابع من المرحلة الابتدائية، وكذا في الصف الخامس الابتدائي».

وأوضح أنه بخلاف إعطاء المعلمين حقيبة تدريبية، فقد أكد الدكتور رضا حجازي أن منظومة تطوير التعليم قائمة ومستمرة ولا عودة للوراء، كونها إحدى خطط الدولة نحو التنمية.

وأشار إلى أن الوزارة ستهتم خلال الفترة المقبلة ببناء شخصية الطفل كونها المهمة الأولى والرئيسية لها، كما أن هناك تكليفا رئاسيا يقضي باكتشاف الموهوبين ما بين أطفال المدارس بالمحافظات المختلفة.