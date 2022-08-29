انهيار مروان خوري أثناء تقديم واجب العزاء في جورج الراسي بلبنان

قدم الفنان مروان خوري، واجب العزاء في المطرب اللبناني الراحل جورج الراسي، بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل في لبنان، وأثناء مواساتة لنادين الراسي، شقيقة الراحل، انهمر في البكاء.

عزاء جورج الراسي في لبنان

ومازالت أسرة الراحل جورج الراسي، تستقبل المعزيين، بصالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة المنصف، من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً، إذ بدأوا أمس بتلقي العزاء، وأقيم في المكان ذاته من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً، وحرص علي تقديم واجب العزاء عدد كبير من نجوم الفن في لبنان أبرزهم الفنان راغب علامة، نجوي كرم، ورد الخال ومايا دياب وغيرهم.

تفاصيل وفاة المطرب جورج الراسي

ورحل عن عالمنا الفنان جورج الراسي، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، إثر حادث سير مروع، أدى إلى وفاته، حيث اصطدمت سيارته أثناء عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا بحاجز خرساني، ما أسفر عن وفاته وزينة المرعبي منسقة أعماله، والتي رحت عن عالمنا تاركة 3 أطفال.