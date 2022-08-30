أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في مصر

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الدواجن في الأسواق، سواء البيضاء أو البلدي، وذلك لأهميتها في أغلب البيوت المصرية لذا تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعارها بشكل مستمر، حيث تراوح سعر الفرخة الواحدة بين 80 و110 جنيهات للبلدي، والفرخة البيضاء بين 50 و80 جنيها باختلاف الوزن.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن في الأسواق

سجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي 50 جنيه للعتاقي، وسعر 58 جنيها للبدارة، كما سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 37 جنيها حيث سجل سعر الفرخة الواحدة بين 50 جنيها و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو البانيه بين 88 و90 جنيها، وسجل سعر الساسو نحو 39 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الأوراك إلى نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا.

كما سجل سعر الكيلو جرام من البط بين 50 و60 جنيهًا لتصل سعر البطة الـ2 كيلو 120 جنيها.

أسعار البيض في الأسوق

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها فتستعرض سعر كرتونة البيض في الأسواق المختلفة، حيث سجل سعر كرتونة البيض البلدي 70 جنيها، كما سجل كرتونة البيض الأحمر والأبيض 66 جنيها وسجل سعر البيضة بين 2.25 جنيها و3 جنيهات في الأسواق.