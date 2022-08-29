أسعار الدواجن اليوم الاثنين 29-8-2022 في مصر

ترتفع عمليات البحث عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية، حتى يمكن للمواطنين تحديد الميزانية المناسبة لشرائها.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المصرية، التي شهدت استقرارًا في السوق المحلية، وفق جولة أجرتها على عدد من الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء

استقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق الشعبية لتسجل أسعارها كالآتي:

كيلو جرام من الدواجن البيضاء الحي نحو 33 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو جرام ما بين 65 و95 جنيهًا.

سعر الأجنحة نحو 28 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا.

سعر الدبابيس بسعر 52 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء في المحلات التجارية نحو 37 جنيهًا للكيلو.

سعر الكيلو جرام من الساسو نحو 39 جنيهًا.

ووصل كيلو جرام من الفراخ البلدي بسعر 40 جنيهًا.

سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو.

طبق البانيه يتراوح سعره بين 88 و110 جنيهات.

سعر كيلو جرام من الأجنحة إلى 28 جنيهًا.

سعر كيلو الدبابيس لـ52 جنيهًا.

طبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا.

طبق الكبد صافي 52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وحافظت أسعار الكتاكيت البيضاء في السوق المحلية على استقرارها، لتأتي كالآتي:

الكتكوت البلدي عمر يوم سجل نحو 6.25 جنيه.

كتكوت ساسو عمر يوم 5 جنيهات.

الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه

كتكوت فيومي 5 جنيهات عمر يوم.

الكتكوت البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

وجاءت سعر البط مذبوح ومعبأ في المحلات التجارية كالتالي:

وصل سعر الكيلو جرام من البط المذبوح ما بين 50 و60 جنيهًا

سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا

سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

بينما جاء سعر مشتقات سعر الرومي كالتالي:

سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم، بين 55 و65 جنيهًا.

سجلت الأجنحة الرومي نحو 52 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص 67 جنيهًا.

سعر الفيليه الرومي نحو 170 جنيهًا.