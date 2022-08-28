أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-8-2022 في مصر

تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن أسعار الدواجن في السوق المحلية، التي انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ مقارنة بمطلع الشهر الجاري، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء 33 جنيهًا مقابل 43 جنيهًا في مطلع الشهر الجاري، ووصل سعر البانيه لنحو 88 جنيهًا مقابل 145 جنيهًا في نفس الفترة.

وفيما يلي، ترصد بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المصرية، التي شهدت تراجعًا بشكل ملحوظ في السوق المحلية، وفق جولة أجرتها على عدد من الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء الكاملة

وفي الأسواق المحلية، تراجعت أسعار الدواجن البيضاء، ليصل سعر الفرخة وزن كيلو جرام ما بين 65 و95 جنيهًا، بينما شهد سعر الأجنحة نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، والدبابيس بسعر 52 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 33 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 39 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الأوراك إلى نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو، وبالنسبة لطبق البانيه فيتراوح سعره بين 88 و110 جنيهات، في حين وصل سعر كيلو جرام من الأجنحة إلى 28 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ52 جنيهًا، وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا، وطبق الكبد صافي 52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت، اليوم الأحد في السوق المحلية، كالآتي، البلدي بنحو 6.25 جنيه، والساسو عمر يوم 5 جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، وبلغ سعر كتكوت فيومي 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

استقرت أسعار البط في المحلات التجارية، حيث سجل سعر الكيلو جرام ما بين 50 و60 جنيهًا، أما سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، فيما بلغ سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل متوسط سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم، بين 55 و65 جنيهًا للكيلو، أما عن مشتقاته، فسجلت الأجنحة نحو 52 جنيهًا، ووصل سعر الكبد والقوانص إلى 67 جنيهًا، ووصل سعر الفيليه الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.