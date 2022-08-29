شقيقة جورج الراسي باكية في عزائه: «ابنه في رقبتي طول عمري» فيديو

ظهرت ساندرين الراسي، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا صباح السبت الماضي، إثر حادث سير أليم، خلال برنامج et بالعربي، باكية أثناء تشييع جثمانه وعزائه بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف، بمدينة جبيل لأداء قداس صلاة الجنازة.

وقالت «ساندرين» باكية: «اللي ما بيعرف جورج قلبه حنون وطيب وكريم وبيساعد كتير، اقوله أنت عايش فيا، في روحي كل ما اتنفس مش بيسبني وجعه في القلب، وابنه في رقبتي طول عمري لو ظليت عايشة»

وأضافت «ساندرين» قائلة: «شكرا لأنكم جيتوا لأنكم بتحبوه وهو كمان بيحبكم ويحترمكم كتر خيركم».

عزاء جورج الراسي في لبنان

واستقبلت أسرة الراحل جورج الراسي، المعزيين، بصالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة المنصف، من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً، حيث بدأوا أمس بتلقي العزاء، وأقيم في المكان ذاته من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً، وحرص عدد كبير من نجوم الفن في لبنان علي تقديم واجب العزاء لأسرته.

يذكر أن جورج الراسي، رحل عن عالمنا صباح السبت الماضي، أثناء عودته من سوريا بعد إحياء حفل غنائي ناجح، حيث اصطدمت سيارته بحاجز خرساني ضخم.