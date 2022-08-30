أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في الأسواق المصرية

أسعار الفاكهة في الأسواق من أبرز العبارات التي يبحث عنها المواطنون عبر محركات البحث المختلفة، حيث تهتم ربات البيوت بمتابعة الأسعار المختلفة في الأسواق بشكل يومي لأهميتها في كل بيت مصري فهي تساعد على إمداد الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها مثل «أ ود» وفيتامين «سي» وغيرها.

كما أنها تحتوي على ألياف تحمي الجسم من الأمراض، وتقدم «الوطن»، أسعار الفاكهة المختلفة في الأسواق وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجلت أسعار الفاكهة في الأسواق بين 15 حتى 40 جنيها للمانجو، وسجل التفاح الأصفر 30 جنيها أما الأحمر سجل سعر 30 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو التفاح البلدي 15 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البطيخ بين 15 حتى 20 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الموز بين 10 جتى 15 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو العنب 15 جنيها أما الرمان سجل سعر الكيلو منه 15 جنيها، وسعر سعر كيلو الكمثري 16 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيها حتى 5.5 جنيها، وسجل التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو المانجو بين 10 جنيهات حتى 45 جنيها للكيلو الواحد باختلاف النوع، وتراوح سعر كيلو البرقوق السنتا بين 20 جنيها حتى 30 جنيها.

وتراوح سعر الكيلو جرام من العنب الأحمر من 4 إلى 14 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو الشمام بين 3.5 و6.5 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الخوخ البلدي بين 3 و5.5 جنيه، وتراوح سعر الجوافة بين 5 و10 جنيهات للكيلو الواحد في سوق العبور.