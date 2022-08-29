أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 29-8-2022 في الأسواق المصرية

يبحث الكثيرون عن أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم، حيث يعتبر من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين التي تمد أجسادهم بالفيتامينات والمعادن اللازمة.

وفي التقرير التالي، ينشر موقع «الوطن»، أسعار الفاكهة في السوق المحلية، وفق جولة أجرتها الجريدة، بالإضافة إلى سعر الأصناف المختلفة في سوق العبور وفق الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الأصناف المختلفة من الفاكهة في سوق العبور لتسجل كالآتي:

سعر حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 4 و10 كيلو، تراوح ما بين 10 و35 جنيهًا.

التين البرشومي سعر الكيلو بين 6 و9 جنيهات

سعر البرقوق السكري نحو 22 جنيهًا

سعر التفاح البلدي بين 6 و12 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، والأحمر بالسعر ذاته، رومي أحمر بين 4 و7 جنيهات

الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات

الشمام من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر المانجو في سوق العبور اليوم

أما المانجو فقد تنوعت أصنافها وأنواعها في سوق العبور كالآتي:

سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهًات، والفص من 25 إلى 45 جنيهًا، وصديقة من 11 إلى 15 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 15 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 9 إلى 15 جنيهًا، بينما العويس بين 15 و25 جنيهًا، والزبدية من 9 إلى 11 جنيهًا، دبشة من 9 إلى 15 جنيهًا، جولك 9 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى، كالآتي:

سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا

التفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

حبة جوز الهند بين 22 و26 جنيهًا

البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو

الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو

حبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا

الموز المستورد نحو 35 جنيهًا

العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.