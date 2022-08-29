‎أسعار المانجو اليوم بسوق العبور.. السنارة والدبشة يصلا لـ 15 جنيها

‎تخزين الفاكهة الموسيمية واحدة من الأمور المهمة لدى قطاع عريض من الأسر، ومع قرب انتهاء فصل الصيف واختفاء بعض أنواع الفواكة، تبحث السيدات وربات البيوت عن أسعار المانجو اليوم بسوق العبور، باعتبارها واحدة من أسواق الجملة التي تحدد الأسعار بناءًا على المعروض بها.

واليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس الجاري، نوضح في التقرير التالي ‎أسعار المانجو اليوم بسوق العبور، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وموقع «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو.

‎أسعار المانجو اليوم بسوق العبور

اختلفت أسعار المانجو اليوم بسوق العبور، ويرجع الاختلاف في الأسعار حسب النوع المعروض، إذ سجّلت قيمة سعر المانجو البلدي بين 7 و10 جنيهات، والفص من 25 إلى 45 جنيهًا، وصدّيقة من 11 إلى 15 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 15 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 9 إلى 15 جنيهًا، بينما العويس بين 15 و25 جنيهًا، والزبدية من 9 إلى 11 جنيهًا، دبشة من 9 إلى 15 جنيهًا، جولك 9 إلى 15 جنيهًا، وفي الأسواق المحلية وصل سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا، حسب النوع والشركة الموردة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وعن باقي أسعار الفاكهة الأخرى، فسجل اليوم التين البرشومي بين 6 و9 جنيهات، وسجل سعر البرقوق السكري 22 جنيهًا، ووصل سعر التفاح البلدي بين 6 و12 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا، وسجل العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، والأحمر بالسعر ذاته، رومي أحمر بين 4 و7 جنيهات.

وسجل سعر الكنتالوب اليوم قيمة تراواحت من 4 إلى 7 جنيهات، والشمام من 3.5 إلى 4.5 جنيه، سعر حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 4 و10 كيلو، تراوح ما بين 10 و35 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وفي السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى، وصل سعر حبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا، بينما كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.

وسجل التفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا، وتراوح سعر حبة جوز الهند بين 22 و26 جنيهًا، وتراوح سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.