أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28-8-2022 في الأسواق المصرية

يتابع الكثيرون أسعار الفاكهة في السوق المحلية، لمعرفة الأنواع المتوفرة وأسعارها لتحديد الميزانية المناسبة للشراء، لذا يبحث قطاع عريض عنها بشكل يومي.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن»، أسعار الفاكهة في السوق المحلية، وفق جولة أجرتها الجريدة، بالإضافة إلي سعر الأصناف المختلفة في سوق العبور وفق الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

في سوق العبور، انخفضت أسعار الفاكهة بشكل ملحوظ نظرًا لأنها واحدة من أكبر أسواق الجملة في مصر، وتنخفض فيها أسعار الفاكهة، إذ سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهًات، والفص من 25 إلى 45 جنيهًا، وصديقة من 11 إلى 15 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 15 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 9 إلى 15 جنيهًا، بينما العويس بين 15 و25 جنيهًا، والزبدية من 9 إلى 11 جنيهًا، دبشة من 9 إلى 15 جنيهًا، جولك 9 إلى 15 جنيهًا.

أما سعر حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 4 و10 كيلو، تراوح ما بين 10 و35 جنيهًا، بينما التين البرشومي بين 6 و9 جنيهات، وسجل سعر البرقوق السكري 22 جنيهًا، ووصل سعر التفاح البلدي بين 6 و12 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، والأحمر بالسعر ذاته، رومي أحمر بين 4 و7 جنيهات، والكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات، والشمام من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى، كالآتي:

وصل سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا، حسب النوع والشركة الموردة، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

وتراوح سعر حبة جوز الهند بين 22 و26 جنيهًا، وتراوح سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو، وحبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا، بينما كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.