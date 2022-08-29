وائل جسار في عزاء جورج الراسي: «شو ما نقول ما بيبرد نار خسارته»

أعرب الفنان وائل جسار، عن حزنه الشديد لوفاة المطرب جورج الراسي، بعد توديعه صباح اليوم إلى مثواه الأخير، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحرص وائل جسار، على حضور مراسم جنازة الفنان الراحل جورج الراسي ومواساة شقيقته الفنانة نادين الراسي.

ونشر وائل جسار، صوره له أثناء تقديم واجب العزاء وعلق عليها قائلا: «البقاء لله.. الله يرحمه ويصبركم على فراق العريس نفسه بالسما شو ما نقول ما بيبرد نار خسارته».

تشيع جثمان الفنان جورج الراسي

وشيع جثمان الفنان الراحل جورج الراسي، ظهراليوم إلى مثواه الأخير، حيث أقيم قداس صلاة الجنازة عليه، بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، واستقبلت الاسرة المعزيين من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً.

تفاصيل وفاة جورج الراسي

ورحل عن عالمنا صباح السبت الماضي، الفنان جورج الراسي بعد تعرضة لحادث سير بعد عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا، حيث اصطدمت سيارته في حاجز خرساني أدى لوفاته في الحال.