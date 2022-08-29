صديقة جورج الراسي تكشف تفاصيل ساعاته الأخيرة: «نصحته بعدم المغادرة ليلا»

فجرت الإعلامية رنيم الهاشم، مفاجأة، بشأن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، قبل وقوع الحادث، الذي أدى إلي وفاته.

رنيم الهاشم تكشف الساعات الأخيرة في حياة جورج الراسي

وقالت رنيم الهاشم، في تصريحات تليفزيونية، على هامش حضورها جنازة جورج الراسي، إنها كانت ضمن حضور الحفل الذي أحياه الفنان جورج الراسي في سوريا، وتوجهت إليه بعد الحفل، ونصحته بعدم المغادرة في ذلك الوقت، حتى لا يقود السيارة ليلا، ولكنه أصر على الذهاب بعد الحفل بحوالي ساعة وربع.

وأشارت «الهاشم» أنها أجرت اتصالا به بعد ذهابه، حتى تطمئن عليه، ولكنه لم يرد ، حتى تلقت خبر الحادت المروع الذي تعرض له.

حضور مكثف من الوسط الفني اللبناني جنازة جورج الراسي

وكان قداس صلاة جنازة الراحل جورج الراسي، أقيم صباح اليوم، بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل في لبنان، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني اللبناني على تقديم واجب العزاء، وكان من أبرزهم راغب علامة، وائل جسار، نجوى كرم.

بينما أرسل الفنان وائل كفوري إكليلًا من الورد على شكل صليب، ليقدم من خلاله واجب العزاء، وشهدت الجنازة إغماء والدة وشقيقة جورج الراسي، بعد انهيارهما ودخولهما في نوبة بكاء، حسبما أعلنت مجلة «الجرس» اللبنانية.

عزاء الراحل جورج الراسي

يذكر أن أسرة الراحل جورج الراسي تستقبل المعزين اليوم بصالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة المنصف، من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً، إذ بدأوا أمس بتلقي العزاء، وأقيم في المكان ذاته من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً.