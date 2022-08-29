إخماد حريقين في منزل وشقة سكنية بالمنيا دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم الإثنين، حريق محدود اندلع داخل منزل في إحدى قرى مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، كما تم إخماد حريق آخر في شقة سكنية بمدينة بني مزار، بسبب حدوث ماس كهربائي دون وفيات أو إصابات.

اندلاع حريق في منزل بقرية الملكية البحرية بملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مركز شرطة ملوي، تتضمن اندلاع حريق بمنزل في قرية الملكية البحرية، ملك «صابر ش»، دون وفيات أو إصابات بشرية.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ورجال البحث الجنائي، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه في المنزل بسبب ماس كهربائي، ونتج عنه بعض الخسائر والتلفيات المادية دون وفيات أو إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

حريق في شقة سكنية بشارع البساتين ببني مزار

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني في عقار كائن بشارع البساتين في مدينة بني مزار، دون إصابات أو أضرار بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة ملك «أحمد ر»، وتم السيطرة عليه وإخمادة بمعرفة قوات الحماية المدنية قبل أن يمتد لباقي العقار، وتبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بأثاث الشقة، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.