برلماني: الحماية المدنية أنقذت العدد الأكبر من داخل كنيسة أبو سيفين

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أجرى مداخلتين هاتفيتين بعد الحادث أحداهما في قناة تليفزيونية تابعة للكنيسة، أرسل وفد كنيسي أمس لزيارة المصابين، وتقدم الشكر للمصاب محمد يحيى، مؤكدا أن البابا تواضروس تابع الحادث منذ اللحظات الأولى.

الرئيس السيسي أول من تحدث عن الحادثة

وأضاف عماد خليل، خلال لقاء ببرنامج «المانفيستو»، المذاع على الراديو 9090، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن أول من تحدث عن حادث حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تابع الحادثة عن كثب، كما أن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وشهود كانوا متواجدين بمكان الحادث أجمعوا بأن سيارات الإسعاف وصلت بعد دقائق من البلاغ، ومسجل معاد الوصول في المستشفيات الذي لم يتجاوز الساعة 10 صباحا، سواء في مستشفى إمبابة العام أو العجوزة.

الحماية المدنية أنقذت العدد الأكبر داخل الكنيسة

ونوه بأن مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية تحدث بشكل واضح وصريح بأنه لم يكن هناك تأخير كبير في وصول سيارات الإطفاء أو الحماية المدنية لمكان الحريق، متابعا: «الجزء الأكبر اللي أنقذ الناس كان من رجال الحماية المدنية».

ولفت أنه بعد ساعات من الحادثة كان هناك وفد من نواب وشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لزيارة المصابين، متابعا: «أحد المصابين الذي كان الوفد يزوره وجدنا بجواره أحد وكلاء النيابة يحصل منه على بعض المعلومات وشهادته في الحادث، كان هناك فريق من النيابة بعد ساعات من الحادث، سواء الموجود على أرض الواقع بوجود النائب العام نفسه، وفريق كامل على المستشفيتين مع المصابين وشهود العيان في الواقعة، وبالتالي التحرك كان سريع وعلى كل المستويات».

وأوضح أن حادث حريق كنيسة أبوسيفين كان أليما نظرا لوجود عدد كبير من الأطفال من الضحايا، متابعا: «الحادث كان صعب بالنسبة لينا كمصريين وعلى الأهالي، لسه الأسر مجروحة ومألومة».