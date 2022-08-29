انتشال جثة لشخص مجهول الهوية من ترعة الإبراهيمية في المنيا

توالي قوات الإنقاذ النهري جهود البحث عن جثة طفلة غرقت في البحر اليوسفي بقرية بني حرام في مركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا، أثناء الاستحمام واللهو، فيما تم انتشال جثة مجهولة الهوية لذكر غرق بترعة الإبراهيمية في ظروف غامضة، أمام عزبة أبو سويلم التابعة لقرية البرجاية بمركز لمنيا.

الطفلة غرقت أثناء اللهو بالبحر اليوسفي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن غرق «صفاء.خ»، 5 سنوات، في المجري المائي للبحر اليوسفي أمام قرية بني حرام، وتبين أن تيار المياه جرفها أثناء اللعب واللهو والإستحمام، وتولي قوات الإنقاذ النهري جهود البحث عن الجثة لانتشالها.

انتشال جثة لشخص مجهول من ترعة الإبراهيمية

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يتضمن تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة مجهولة لذكر في العقد الرابع من العمر، كانت طافية بالمجرى المائي لترعة الإبراهيمية أمام عزبة أبوسويلم التابعة لقرية البرجاية، في ظروف غامضة، وتم نقلها لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة التي قررت إنتداب الطب الشرعي ومفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها وهل توجد شبهة جنائية طبية أم لا، كما قررت النيابة إتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للتوصل للأهلية، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

وتزيد حالات الغرق بالمسطحات والمجاري المائية خاصة نهر النيل وترعة الإبراهيمية والبحر اليوسفي بمحافظة المنيا، بسبب الاستحمام داخل تلك المجاري خلال أشهر الصيف هربا من الحر وإرتفاع درجات الحرارة خاصة في يوليو وأغسطس.