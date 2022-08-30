اليماني يقترب من قيادة طلائع «كابيتانو مصر» بالإسماعيلية.. ينافس 7 مدربين

قال الدكتور جمال محمد علي، عميد كلية التربية الرياضية السابق بجامعة أسيوط وأحد الخبراء الفنيين المشرفين على مشروع «كابيتانو مصر»، إن نجم المنتخب الوطني السابق محمد اليماني، أحد الأبرز بين 8 مدربين مرشحين لتولي مسؤولية فريق طلائع «كابيتانو مصر» في الإسماعيلية.

وأضاف «علي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إجراء اختبارات تصفية أمس الإثنين، بمركز شباب الشيخ زايد، لعدد من الأطفال أصحاب المهارات ممن اجتازوا الاختبارات يوم الأحد، والاستقرار على بعض اللاعبين لاستمرار التصفيات مع المحافظات الأخرى.

وأشار عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط السابق، إلى أن النجم محمد اليماني يعد من أبرز الوجوه الشابة في الإسماعيلية، ممن امتلكوا مهارات كبيرة في كرة القدم واحترف خارج مصر، إلى أن تم ترشيحه للعب بقميص نادي يوفنتوس، إلا أن تعرضه لحادث مروري في القاهرة أوقف التفاوض مع اللاعب.

الإسماعيلية تمتلك أطفالًا موهوبين

أكد مشرف مشروع «كابيتانو مصر»، أن الاختبارات التي أقيمت أثبت أن الإسماعيلية مدينة غنية بالمواهب المتعددة، حيث تم اكتشاف عدد من الموهوبين في مركز حراسة المرمى، وهو من المراكز النادرة في مصر.

وأوضح أن نجوم من الدراويش، مثل الكباتن أحمد العجوز وأبو طالب العيسوي وأبو ليلة وسعفان الصغير كانوا ضمن الفرق الفنية، التي اختبرت الأطفال في مركز شباب الشيخ زايد.

كابيتانو مصر يستهدف الكشف عن الموهوبين

شدد الدكتور جمال محمد علي، على أن مشروع كابيتانو مصر يستهدف الكشف عن الموهوبين في كل ربوع مصر، والوصول بهم إلى مكانة متميزة بين الفرق المصرية، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.