استكمال اختبارات «كابيتانو مصر» في الإسماعيلية لاختيار الموهوبين اليوم

بدأت، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من اختبارات مشروع «كابيتانو مصر»، لانتقاء أفضل العناصر الموهوبة في كرة القدم، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واستقبل الخبراء وفنيو كرة القدم، صباح اليوم، عددا من الأطفال ممن نجحوا في اجتياز اختبارات كابيتانو مصر أمس الأحد، وحصلوا على أعلى الدرجات.

مسؤول بالمشروع: نستهدف الوصول لفريق بالإسماعيلية

وقال الدكتور جمال محمد علي عميد كلية تربية رياضية بجامعة أسيوط السابق، وأحد المسؤولين الفنيين عن اختيار الموهوبين في المشروع القومي «كابيتانو مصر»، أن الهدف هو الخروج بفريق من أفضل الموهوبين في الإسماعيلية.

وتابع «الإسماعيلية تضم عددا من أفضل لاعبي الكرة في مصر، وخرج منها أجيال قدمت الكثير للكرة المصرية ومازلت مليئة بهؤلاء الموهوبين القادرين على تحقيق الأفضل للإسماعيلية وللدراويش».

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الأطفال ممن أجرو اختبارات كابيتانو مصر أمس الأحد، ولفتوا أنظار المدربين لهم، ومنهم من سيجري اختبارات أخرى اليوم الاثنين للتصفية النهائية، تمهيدا للوصول إلى فريق متكامل ومتجانس في الإسماعيلية.

حضور نجوم الدراويش

وقال الدكتور جمال محمد علي، إن عددا من نجوم الإسماعيلي يشاركون في اختيار المواهب، وعلى رأسهم أبو طالب العيسوي وأحمد العجوز مدربي الإسماعيلي السابقين، وكذلك الكابتن أبو ليلة وسعفان الصغير مدربي حراس المرمي والكابتن محمد اليماني، وهؤلاء النجوم لهم خبرة فنية كبيرة في اكتشاف الوجوه الصاعدة.