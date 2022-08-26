رابط وبيانات التسجيل في مسابقة «كابيتانو مصر» لاكتشاف مواهب كرة القدم

البحث عن فرصة للعب كرة القدم والانضمام للأندية الكبرى قد يكون حلم الكثير من النشئ الجديد وعليه أطلقت كل من وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم تحت عنوان «كابيتانو مصر»، الذي يعد الأكبر والأضخم على الإطلاق في مصر.

ومن جهتها أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن فكرة المشروع تعتمد على إجراء اختبارات للمواهب من الناشئين في عمر 14 عاما من جميع أنحاء الجمهورية ، ومن المقرر أن تشمل الاختبارات جولة في 7 محافظات هي «الإسماعيلية، الدقهلية، أسيوط، الإسكندرية، الغربية، القاهرة والشرقية»، وأنه يتم تصفية المتقدمين إلى 120 لاعب.

شروط الاشتراك في مشروع «كابيتانو مصر»

ووضعت الوزارة والشركة المتحدة بعض الشروط للالتحاق بالمشروع القومي «كابيتانو مصر» من بينها أن تكون الاختبارات مقتصرة على مواليد عام 2008 ويشترط أن يكون المتقدم غير مقيد أو مسجل بأي هيئة رياضية.

أماكن ومواعيد الاختبارات في مشروع «كابيتانو مصر»

وجاءت تفاصيل أماكن ومواعيد المشاركة في مشروع «كابيتانو مصر» على هذا النحو:

- محافظة الإسماعيلية:

في مركز شباب الشيخ زايد يوم 28 و29 أغسطس.

- محافظة الدقهلية:

في ستاد المنصورة يوم 1 سبتمبر.

- محافظة أسيوط:

في ستاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر.

- محافظة الإسكندرية:

في ستاد المحافظة يومى 11 و 12 سبتمبر2022.

- محافظة الغربية:

في نادي اتحاد بسيون يوم 14سبتمبر2022م.

- في محافظة القاهرة:

في مركز شباب الجزيرة يومى 18 و 19 سبتمبر.

- محافظة الشرقية:

21 سبتمبر في مركز شباب أبو حماد.

كيفية التسجيل في مشروع «كابيتانو مصر»

ويمكن للراغبين المشاركة في المشروع القومي «كابيتانو مصر» من خلال موقع وزارة الشباب والرياضة والتي خصصت رابطا لتسجيل البيانات والانضمام في المسابقة للحصول على الفرصة الكاملة للعب كرة القدم.

وفور الدخول على المشروع القومي «كابيتانو مصر» يجب إدخال بيانات المشترك الهامة ومن بينها الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، المحافظة، العنوان، المدرسة التابع لها، رقم المحمول، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، المركز في الملعب، ثم تحميل صورة شخصية حديثة، ثم بيانات ولى الأمر كاسم ولي الأمر وصفته ورقم هاتفه والرقم القومي والعنوان والوظيفة والموافقة على الإقرار ثم الضغط على التسجسل.

يذكر أنه يتوجب على ولي أمر الناشئ أن يقر على عدة بنود وصيغتها «اقر أنا ولي أمر المشترك بأن نجلي من مواليد 2008 وغير مسجل بأي هيئة رياضية وقد تم توقيع الكشف الطبي عليه ولا يوجد أي مانع صحي باشتراكه في اختبارات مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم وإنني ملتزم بكافة الضوابط والشروط المنظمة في هذا الشأن واتحمل المسئولية كاملة حال ثبوت مخالفة التعليمات المنظمة في هذا الشأن».