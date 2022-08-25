مواعيد اختبارات مسابقة «كابيتانو مصر» في المحافظات.. تعرف على الأماكن

حازت مسابقة «كابيتانو مصر» على اهتمام العديد من الأشخاص وأولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم لأبنائهم من ذوي الموهبة التي تؤهلهم لاحتراف كرة القدم.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق مشروع قومي، مخصص لاكتشاف المواهب في كرة القدم تحت عنوان «كابيتانو مصر»، لإجراء اختبارات للمواهب من الناشئين من جميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، مواعيد إجراء اختبارات مسابقة «كابيتانو مصر» في مختلف المحافظات، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أماكن اختبارات كابيتانو مصر

وتشمل اختبارات مسابقة «كابيتانو مصر»، المعلن عنها، جولة في 7 محافظات هي: الإسماعيلية، الدقهلية، أسيوط، الإسكندرية، الغربية، القاهرة، والشرقية

وجاءت مواعيد اختبارات مسابقة «كابيتانو مصر» وأماكنها كالتالي:

- محافظة الإسماعيلية، في مركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 أغسطس.

- محافظة الدقهلية، في ستاد المنصورة يوم 1 سبتمبر.

- اختبارات أسيوط، في ستاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر.

- اختبارات الإسكندرية، في ستاد المحافظة يومي 11 و 12 سبتمبر.

- اختبارات الغربية، في نادي اتحاد بسيون يوم 14سبتمبر.

- اختبارات كابيتانو في القاهرة، ستكون في مركز شباب الجزيرة يومي 18 و 19 سبتمبر.

- الشرقية ستكون الاختبارات يوم 21 سبتمبر في مركز شباب أبوحماد.

شروط ونظم مسابقة «كابيتانو مصر»

من المقرر أن يتم تصفية المتقدمين في تلك الأماكن إلى 120 لاعبًا، وأن تكون الاختبارات مقتصرة على مواليد عام 2008.

شروط التقديم في مسابقة «كابيتانو مصر»

- يشترط أن يكون المتقدم غير مقيد أو مسجل بأي هيئة رياضية.

- ويمكن التسجيل على رابط كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب من خلال الدخول على هذا الرابط.