شيرين في أحدث ظهور لها مع حميد الشاعري: «صورة فيها التاريخ بيتحدث»

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنان حميد الشاعري والموزع طارق مدكور.

وعلقت شيرين عبد الوهاب على الصورة، قائلة: «صورة فيها التاريخ بيتحدث عن نفسه، أنا واقفة بين التاريخ مع أحلى ناس وأجمل ناس وأطيب ناس في الدنيا».

حفل شيرين عبد الوهاب في قرطاج

وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا منذ أيام على هامش ختام مهرجان قرطاج، في أول ظهور لها بعد غياب طويل عن الحفلات.

وأعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بحفلها، في ختام مهرجان قرطاج الدولي.

ونشرت صورة لها في تونس مع السفير التونسي والفنان صابر الرباعي، وعلقت عليها قائلة: «فخورة كل الفخر إني هقابل الجمهور التونسي بكرة في ختام مهرجان قرطاج الدولي، وإن شاء الله انتظروا أحلى حفلة، ومبسوطة إني قابلت النهاردة سيادة السفير المصري في تونس وحرمه، وصابر الرباعي وحرمه والدكتور نبيل عبدالمقصود».