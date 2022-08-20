مصاريف طب جامعة المنيا 2022.. طرق الدفع والأوراق المطلوبة للتقديم

تستعد كلية الطب في جامعة المنيا لاستقبال الطلاب المرشحين للالتحاق بها بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد للحاصلين على الثانوية العامة 2022، حيث يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مصاريف كلية طب جامعة المنيا للعام الجامعي 2022-2023.

550 جنيها مصاريف طب جامعة المنيا 2022

وقال الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب بجامعة المنيا، إن مصاريف كلية طب جامعة لمنيا 2022 كانت 510 جنيهات في العام الماضي، مؤكدا أنها أرخص مصروفات بين الجامعات الحكومية في مصر لأن إدارة الجامعة والكلية تراعي البعد الاجتماعي، موضحا أن المصاريف للعام الحالي 550 جنيها.

وأضاف «عميد الكلية»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مصاريف كلية طب جامعة المنيا 2022 تشمل كافة الرسوم والمعامل واستخراج الكارنيه الإلكتروني، وعقب ذلك يتم تسجيل الطالب في الدراسة.

مصاريف طب جامعة المنيا 2022 تشمل المعامل

وأوضح «شوقي» أن الإجراءات تبدأ بتسليم الأوراق المطلوبة التي تحددها الإدارة المركزية ومنها شهادات الحصول علي الثانوية العامة، ثم سداد مصاريف كلية طب جامعة المنيا 2022، وعقب ذلك يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد، وستحدد إدارة الجامعة الأيام والمواعيد المقررة للكشف الطبي في وقت لاحق، على أن يحضر الطلاب الجدد الكارت الخاص بالحصول على جرعات فيروس كورونا.

ويمكن للطلاب دفع مصاريف كلية طب جامعة المنيا 2022 من خلال «الفيزا» أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الفوري الإلكتروني، وبعد سداد تلك المصروفات يمكنه استخراج كارنيه الكلية من مكتب شؤون الطلاب.

وتبدأ إجراءات الالتحاق بكلية طب جامعة المنيا 2022 في مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء أعمال التنسيق، ثم تبدأ أعمال تقليل الاغتراب، وترسل وزارة التعليم العالي كشوف الطلاب الذين حصلوا على مجموع يؤهلهم من الالتحاق بكلية الطب وفق تنسيق 2022 للجامعات والمعاهد إلى كلياتهم بالجامعات المختلفة، لتبدأ أعمال سداد المصروفات والكشف الطبي، وتقديم الأوراق اللازمة للالتحاق بالكلية.