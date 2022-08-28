كوريا الجنوبية تسجل 85295 إصابة بفيروس كورونا

سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 85295 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 363 حالة وافدة من الخارج ليصل الإجمالي إلى 22983818، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 70 حالة وفاة بـ«كورونا»

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية، سجلت 70 حالة وفاة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26569 حالة وفاة.

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أن معدل الوفيات بلغ 0.12%، مضيفة أن وصل عدد المرضى في حالة حرجة 581 مريضا.

وأمس السبت، أعلنت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، تسجيل 95604 إصابات بـ«كورونا»، و86 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

20 يناير 2020 أول إصابات كورونا في كوريا الجنوبية

ومنذ تاكيد السلطات الكورية الجنوبية، تأكيد أول تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، في 20 يناير 2020، مرت البلاد بموجات متعددة من الفيروس.