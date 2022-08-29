كوريا الجنوبية تسجل 43142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 43142 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 360 حالة وافدة من الخارج، ليصل الإجمالي إلى 23026960 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 49 حالة وفاة بـ«كورونا»

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إن البلاد سجلت 49 حالة وفاة بـ«كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 26618 حالة وفاة، مشيرة إلى أن معدل الوفيات بلغ 0.12%.

وأضاف «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن عدد المرضى في حالة حرجة وصل إلى 597 مريض.

وفي سياق متصل، تدرس السلطات الكورية الجنوبية، إزالة متطلبات اختبار «كورونا» الإلزامي قبل السفر للمسافرين الوافدين، نظرًا لأن أحدث موجة من الفيروس تظهر علامات على التراجع.

ويتطلب التفويض الحالي من جميع الوافدين إجراء اختبار «بي سي آر» في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم أو اختبار مستضد سريع «رات» في غضون 24 ساعة قبل دخول كوريا الجنوبية، كما يتطلب إجراء اختبار «بي سي آر» إضافي خلال الـ 24 ساعة الأولى من وصولهم

الصين تسجل301 إصابة بـ«كورونا»

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، 301 إصابة بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 161 حالة في «مقاطعة سيتشوان» جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.