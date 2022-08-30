افتتاح وتطوير مستشفيات ووصلات مياه بقرى حياة كريمة.. أخبار 24 ساعة بالمنيا

افتتحت جامعة المنيا مستشفى جديدا مصمما، وفقا لأحدث الأكواد المصرية في طب وجراحة العيون، كما تم تطوير مستشفى الصدر والقلب الجامعي، وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بحصر الشوارع بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوصيل مياه الشرب للمنازل، كانت هذه أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار 24 ساعة.

30 سريرا مزودة بأجهزة التنفس الصناعي والإيكو

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر والقلب الجامعي بمدينة المنيا الجديدة، والتي شهدت تطويرا شاملا بقسم الاستقبال والعناية المركزة لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 30 سريرا مزودة بأجهزة التنفس الصناعي والإيكو، لتصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين، كما تم رفع كفاءة قسم جراحة القلب والصدر والقسطرة ورفع كفاءة عمليات جراحات القلب بما يتناسب مع الأكواد المصرية للمستشفيات، وزيادة غرف العمليات بالمستشفى إلى 3 مجهزة وإحلال وتجديد كامل بغرف القسم القتصادي وتكيفها بالكامل.

أول مستشفى متخصص لجراحات العيون

كما افتتح رئيس جامعة المنيا مستشفى طب وجراحات العيون الجامعي والتي تعد إنجازا جديدا وطفرة حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التشخيصية والعلاجية التي تواكب أعلى المعايير العالمية وبأكبر الطاقات الاستيعابية، وتقدم خدمات لقطاع كبير من المواطنين، وهي أول مستشفى متخصص لجراحات العيون يتم إنشاؤها في المنيا وفقا لأحدث الأكواد المصرية وتضم 3 غرف عمليات، وأخرى للتخدير والتجهيز والإفاقة والتعقيم وإقامة المرضى وعنابر عناية متوسطة وعيادات خارجية ووحدة لليزر والفحوصات الشاملة.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتشكيل لجان مهمتها إجراء حصر دقيق وشامل لكل الشوارع بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لسرعة تنفيذ أعمال وصلات مياه الشرب المنزلية.