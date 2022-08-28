جهاز «المنيا الجديدة»: 4 مليارات جنيه حجم الاستثمار في المدينة حتى الآن

قال المهندس بهاء رمسيس، نائب رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن المدينة الجديدة وصلت مساحتها لـ31 ألف فدان، وتعلوا عن سطح البحر بما يقارب الـ75 مترا، ما يعطيها طبيعة خاصة وهواء جيد طيلة العام وهي مدينة ذات طبيعة خاصة، مشيرا إلى أن المدينة تبعد عن محافظة المنيا بمقدار 4 كيلو متر فقط.

رمسيس: جرى تطوير المدينة وفق قرار جمهوري عام 2004

وأضاف «رمسيس»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المدينة جرى إنشاؤها عام 1986، بقرار صدر من رئيس مجلس الوزراء في تلك الآونة، ثم جرى تطويرها وفق قرار جمهوري وقع عام 2004.

رمسيس: بلغ حجم الاستثمار منذ 2014 وحتى الآن 4 مليارات جنيه

وأوضح أن المدينة قد حصلت على استثمارات قدرت بـ2.5 مليار جنيه منذ عام 1986 وحتى 2014، إلا أنه ومنذ 2014 وحتى الآن فقد وصل حجم الاستثمار في المدينة لـ4 مليارات جنيه، «مش بنتعامل مع العمران على كونه بيت بس، ولكن بيسكنه مواطن يستحق الحصول على كل الخدمات ومستوى محترم من المعيشة»

وتابع: «نقدم خدمات دينية وثقافية واجتماعية وحضانات ومولات تجارية لتوفير الاحتياجات الأساسية، كما يوجد بالمدينة 42 مدرسة حكومية و14 مدرسة خاصة، بخلاف 2 جامعة خاصة وجامعة أهلية وكلية الطب البيطري بجامعة المنيا تم افتتاحها في المدينة».