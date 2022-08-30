بريطانيا تفرض غرامة على مَن يسب أثناء القيادة.. تصل لـ1000 جنيه إسترليني

حذرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، سائقي السيارات في جميع أنحاء بريطانيا بالإبتعاد عن الغضب والعصبية في أثناء القيادة على الطريق الداخلي، إذ يمكن أن يؤدي الشتائم خلف عجلة القيادة إلى غرامات تصل لـ1000 جنيه إسترليني، إذ يمكن أن يُعاقب السائقون على «السلوك غير المنضبط» بموجب قانون الجريمة والاضطراب لعام 1998.

غرامة 75% من الأجر الأسبوعي

وأضاف أن القانون ينص على أنه يمكن تغريم أي شخص يُقبض عليه وهو يشتم مستخدم آخر للطريق، حتى 75% من أجره الأسبوعي، بحد أقصى 1000 جنيه إسترليني، ويشمل هذا السب اللفظي وإشارات اليد الهجومية.

ويمكن تغريم السائقين لعدم تحكمهم الكامل في السيارة؛ إذا رفعوا أيديهم عن عجلة القيادة، وتنطبق هذه القاعدة بشكل خاص على أولئك الذين يختارون إلقاء إشارات عدوانية تجاه مستخدمي الطريق الآخرين.

وأضاف الخبير الأمني السيد ريجبي، أن سائقي السيارات غالبًا ما يواجهون الغضب بسبب «الالتفاف، والتحدث على الهاتف، والتجاوز»، كما شارك الخبير أيضًا بعض النصائح التي يجب على السائقين اتباعها ليظلوا هادئين خلف عجلة القيادة.

نصائح للسائقين قبل القيادة

قال السيد ريجبي: «أولاً، إذا كنت تخطط لرحلة طويلة فمن الضروري التأكد من أنك في حالة ذهنية جيدة قبل ركوب السيارة، وإذا كنت مستاءً، فمن غير المرجح أن تقود سيارتك بأمان، إذ تكون أكثر عرضة للغضب على الطريق، كذلك حاول تجنب القيادة عندما تشعر بالتعب لأن ذلك قد يؤثر على قدرتك على التركيز».

وأوضح أن الشعور بالخمول قد يؤدي إلى جعلك أكثر تشتتًا وغضبًا وأكثر عرضة للإهانة من قبل الآخرين الذين يقودون على الطريق، وبالإضافة إلى ذلك هناك سائقين خطرين على الطريق، ولكن من المهم عدم المبالغة في رد الفعل تجاه شخص آخر يقود بطريقة سيئة؛ لأن هذا قد يجعلك تشعر بالغضب على الطريق.