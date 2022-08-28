بريطانيا: أسعار الطاقة تقفز 80% في أكتوبر المقبل

كوب من الشاي صباحا أو شريحة من الخبز المحمص أشياء يفترض أن تكون بسيطة وفي متناول الجميع، لكن تكلفتها تتزايد في بريطانيا يوما بعد يوم، وقريبا لن يستطيع كثيرون توفيرها مع الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة في البلاد، بحسب تقرير تليفزيوني لفضائية «سكاي نيوز عربية».

24 مليون أسرة تتأثر بارتفاع الأسعار

وبحسب التقرير فإن الارتفاع وصل إلى 80% وستتأثر به وفقا للتقديرات نحو 24 مليون أسرة، ولن يكون الارتفاع الأخير، بل سيعقبه ارتفاع جديد مطلع العام المقبل.

جوناثان بريلي، المدير التنفيذي لهيئة الإشراف على أسواق الطاقة في بريطانيا، قال خلال التقرير: «إنها أوقات صعبة للغاية، هذه مشكلة كبيرة للمستهلكين، وخلال أيام سيكون لدينا حكومة جديدة، ورئيس وزراء جديد، ونريد أن نقول لهم إن هناك ضرورة للتعاون بيننا جميعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة، مع اقتراب الشتاء سيكون هناك ارتفاع مستمر لأسعار الطاقة ولمواجهتها لابد ان تتحرك الحكومة».

400 جنيه إسترليني لكل أسرة

من جانبه قال نديم زهاوي، وزير المالية البريطاني، إنه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر سنقدم 400 جنيه استرليني لكل أسرة، وهي تقريبا نصف الزيادة المعلن هنا اليوم، لكن يجب علينا القيام بالمزيد لأن الأسر محدودة الدخل لا تملك شيء لمواجهة هذه الزيادة، لهذا نبحث كيفية مساعدتها ليس فقط بشكل مؤقت ولكن خلال العام بأكمله.