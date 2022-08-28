50 ألف لاجئ أوكراني مهددون بالطرد في شوارع بريطانيا بسبب الغلاء

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن 50 ألف لاجئ أوكراني معرضون لخطر الطرد من منازلهم التي تأويهم في بريطانيا بسبب تقاعس الحكومة عن حل مشكلاتهم.

وقالت الصحيفة: «إنه مع تزايد ارتفاع تكلفة المعيشة، وعدم وجود نهاية لحرب روسيا وأوكرانيا التي تلوح في الأفق، تتزايد المخاوف من أن المنازل التي توفرها الحكومة البريطانية للاجئين سوف تسحب منهم في مطلع الشهر المقبل دون توفير أي أماكن أخرى يستقرون فيها، مما يزيد من احتمالية زيادة عدد المشردين في بريطانيا بسبب عدد اللاجئين».

تحذيرات من عدم احتواء لندن للاجئين

وعلى الرغم من أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، يرى أن مساعدة لندن لأوكرانيا في الحرب، هي انتصار مبدئي للغرب في هذه الحرب، إلاً أن العديد من المنظمات حذرت من عدم احتواء لندن للاجئين الأوكرانيين سيزيد من عدد المتشردين في البلاد بشكل مأهول، فضلاً عن تمثيل عبءٍ على اقتصاد الدولة في ظل ظروف ارتفاع أسعار مصادر الطاقة.

استقبال 83900 لاجئ في بريطانيا وفشل الحكومة في توفير مسكنِ لهم

ووصل نحو 83900 لاجئ أوكراني إلى انجلترا في مارس، مما دفع الأمر إلى إطلاق مبادرة لإيوائهم، حيث اتفقت الحكومة مع بعض الرعاة على إيوائهم في منازلهم لمدة ستة أشهر مقابل 350 جنيها استرلينيًا، ظنًا منهم أن الحرب لن تمتد لهذه الفترة الطويلة، ولم تنجح في حل الأزمة، وكشفت البيانات الحكومية أنه منذ اندلاع الحرب في فبراير، تم تسجيل قرابة 1335 أسرة مشردين داخل البلاد، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك العدد كثيرًا خلال الشهر المقبل.

وقالت إحدى الأسر الراعية لمجموعة من اللاجئين: «إن الأمر يضع العديد من الضغوط مفروضة علينا ولا يمكننا تحملها، حيث ارتفعت أسعار الطاقة والفواتير المحلية بشكل جنوني، فضلاً ارتفاع التضخم وجفاف بعض الأنهار».