اعرف إزاي تستخرج القيد العائلي بخطوات بسيطة

يحتاج الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة استخراج القيد العائلي نظراً لأهميته عند تقديم الأوراق المطلوبة للالتحاق ببعض الكليات وحجز وحدات الإسكان الاجتماعي وغيرها من الأمور، لذلك نستعرض في السطور التالية طريقة استخراج القيد العائلي.

طريقة استخراج القيد العائلي

أصبح الأمر أكثر سهولة لتعدد الخيارات أمام الشخص الراغب في استخراج القيد العائلي فيمكن استخراجه بواسطة الإنترنت من المنزل أو حتى استخراجه من السجل المدني وذلك يعود لحريتك وتفضيلك الشخصي.

استخراج القيد العائلي من السجل المدني

ـ التوجه لأقرب سجل مدني

ـ أن تتوفر معك بطاقة رقمك القومي

ـ يتم تسجيل البيانات المطلوبة بالأوراق

ـ أن تسدد الرسوم المطلوبة

ـ معرفة الموعد الذي من المفترض تسلم القيد العائلي فيه

خطوات استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت

ـ أن يبحث المواطن على موقع وزارة الداخلية ثم يفتحه ويختار خدمات الأحوال المدنية ثم اختيار استخراج القيد العائلي المميكن ويجب على الشخص ملء البيانات المطلوبة منه في الخانات الفارغة مثل الاسم والرقم القومي وغيرها من البيانات، عند الانتهاء من التسجيل تختار طريقة الدفع التى تفضلها سواء من خلال الفيزا البنكية أو فوري، وخلال أيام تستطيع استلام القيد العائلي من خلال إيصاله لك لمنزلك بإجمالي مبلغ 78.4 جنيه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

وقبل التفكير في استخراج القيد العائلي سواء عبر الإنترنت أو من خلال البريد فيجب أن تتوفر معك الأوراق المطلوبة للطلب وهى:

ـ بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

ـ وثيقة زواج مميكنة أو ذكر حالتك الاجتماعية

ـ شهادة ميلاد مميكنة لكل أفراد أسرتك

ـ شهادة وفاة مميكنة لأفراد الأسرة المتوفين